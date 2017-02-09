Adana Demirspor’da Büyükşehir Gaziantepspor Hazırlıkları

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında pazar günü Büyükşehir Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı...

Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında pazar günü Büyükşehir Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Aytaç Durak Tesisleri'nde, Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 çalışmasının ardından antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Oyuncuların idmandaki neşeli tavırları dikkat çekerken, özellikle taktik maçında hırslı ve istekli olmaları teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Öte yandan sağ ayak arka alt adalesinde sakatlığı bulunan Mustafa Durak fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Taraftar yalnız bırakmıyor

Aytaç Durak Tesisleri'nde yapılan antrenmanı izlemeye gelen taraftarlar, takımlarına destek veriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında verilen ceza nedeniyle tribünde yer alamayacak olan mavi-lacivertli taraftarlar İpekoğlu'na ve takımdaki bütün oyunculara inandıklarını söyleyerek başarılar dilediler.