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Adana Demirspor’da Hazırlıklar Tamamlandı

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Adana Demirspor’da Hazırlıklar Tamamlandı
Adana Demirspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Adana Demirspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarını yaptığı son antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Aytaç Durak Tesisleri'nde Teknik Datron Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çekti. Engin İpekoğlu hafta boyunca tüm planlarını galibiyet üzerine yaptıklarını söylerken oyuncularının performanslarından memnun olduğunu belirtti.

Rakiplerinin iyi bir takım olduğunu dile getiren İpekoğlu, "Play-off peşinden koşacaksak bu maçı kazanmak zorundayız. Bu bir gerçek. Bu maçı kazandığımız taktirde iddiamız Play-off doğrultusunda devam eder, ancak alacağımız bir beraberlik ya da mağlubiyet ile Play-off'a veda etmek zorunda kalabiliriz. Bu anlamda baktığınız zaman da kazanmak zorundayız. Seyircilerimizin desteğine de açıkçası ihtiyacımız var. Mersin İdmanyurdu maçında olan ve Passolig'i olan bütün taraftarlarımızı da özellikle bu maçta yanımızda olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Başkan takımı yalnız bırakmıyor

Kulüp Başkanı Sedat Sözlü de takımın akşamüzeri yaptığı antrenmanda yer alarak teknik heyet ve oyuncularla yakından ilgilenerek, "Her zaman yanınızdayız" mesajı verdi. Başkan Sözlü, Balıkesirspor maçında istedikleri sonuca ulaşacaklarını ifade ederek herkese güvendiğini söyledi.

Bu arada, sakatlığı süren Serkan Yanık ve Timuçin Aşçıgil ile cezalı Waldison zorlu maçta forma giyemeyecek. Adana Demirspor-Balıkesirspor maçı cumartesi günü saat 16.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Erkan Engin yönetecek.

Adana Demirspor’da Hazırlıklar Tamamlandı

Adana Demirspor’da Hazırlıklar Tamamlandı

Adana Demirspor’da Hazırlıklar Tamamlandı

Adana Demirspor’da Hazırlıklar Tamamlandı

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