Adana Emniyet Müdürü Yönetiminde ‘Huzur’ Uygulaması

Türkiye geneli 81 vilayette düzenlenen "Huzur" uygulaması, Adana'da Emniyet Müdürü Osman Ak'ın katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye geneli 81 vilayette düzenlenen "Huzur" uygulaması, Adana'da Emniyet Müdürü Osman Ak'ın katılımıyla gerçekleşti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi (KOM), Ahlak Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Özel Hareket, Çevik Kuvvet ile Trafik Denetleme şubelerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasını, polis helikopteri de havadan destek verdi.

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönetiminde, çok sayıda eğlence ve umuma açık yerler denetlendi. Uygulama'da umuma açık yer denetlemesi kapsamında, polis ekipleri kafe ve eğlence mekanlarında bulunan kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ana caddeler ve kent giriş çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında gelen araçlarda, polis eğitimli köpekle detaylı arama yapılırken, araç sürücüleri ve araçlarda bulunan kişilerin kimlik kontrolü ve üst taraması yapıldı.

Polis ekipler uygulama alanında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alırken, bir polis uygulamayı canlı yayın kamerasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezine aktardı.