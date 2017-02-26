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Adana İnsan Kaynakları Platformu İkinci Buluşması Gerçekleşti

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Adana İnsan Kaynakları Platformu İkinci Buluşması Gerçekleşti
Adana Çalışma ve İş Kurumu öncülüğünde İnsan Kaynakları Profesyonelleri arasında mesleki dayanışmayı arttırmak, İnsan Kaynakları alanındaki güncel...

Adana Çalışma ve İş Kurumu öncülüğünde İnsan Kaynakları Profesyonelleri arasında mesleki dayanışmayı arttırmak, İnsan Kaynakları alanındaki güncel gelişmeleri üyeleri ile paylaşmak ve Adana istihdamına katkı sağlayacak organizasyonlar yapmak amacıyla kurulan Adana İnsan Kaynakları Platformu ikinci buluşmasını Seyhan Oteli'nde gerçekleştirdi.

Ortak değerler çerçevesinde paydaşlarına katma değer sağlayan ve saygın bir platform olma vizyonu ile yola çıkan Adana İnsan Kaynakları Platformu 93 firmanın İK Profesyonellerini bir araya getirdi.

İş ve Meslek Danışmanı Ergin Koluman, programın açış konuşmasını yaparak platformun hayata geçirilmesinde katkısı olanlara ve Adana Ticaret Odası, Adana Sanayi Odası, Kalkınma Ajansı gibi platforma destek olmak isteyen kuruluşlara teşekkür ederek insan kaynakları alanında görev üstlenen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunbaş da, firmaların insan kaynakları profesyonellerinin bir araya gelmesinde öncü olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Platformun "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında işsizlik sorununa çözümler üreterek Adana istihdamına olumlu katkılar sunacağını ve bu tür çalışmaları İŞKUR olarak her zaman destekleyeceklerini belirti.

Koordinasyon Kurulu Üyesi Sezgin Diz'in "Kişiler Verilerin Korunması" başlıklı sunumundan sonra Dr. Efe Efeoğlu, platformun kuruluş aşaması, misyonu, vizyonu ve amaçlarını anlattı.

Kurul üyelerinden Ergin Koluman'ın teşvikler konulu sunumunun ardından program soru cevap bölümüyle tamamlandı.

Adana İnsan Kaynakları Platformu İkinci Buluşması Gerçekleşti

Adana İnsan Kaynakları Platformu İkinci Buluşması Gerçekleşti

Adana İnsan Kaynakları Platformu İkinci Buluşması Gerçekleşti

Adana İnsan Kaynakları Platformu İkinci Buluşması Gerçekleşti

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