Adana-katar Arasındaki Uçak Seferleri 6 Kasım’da Başlıyor

Katar Havayolları Müdürü Ahmet Ferit Aksu, Adana Havalimanı'ndan Adana-Katar arasındaki direkt uçuş seferlerinin 6 Kasım 2017 tarihinden itibaren başlatılacağını...

Katar Havayolları Müdürü Ahmet Ferit Aksu, Adana Havalimanı'ndan Adana-Katar arasındaki direkt uçuş seferlerinin 6 Kasım 2017 tarihinden itibaren başlatılacağını söyledi.

Aksu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaretinde, Katar Havayolları'nın Adana'dan Katar'ın başkenti Doha'ya haftanın üç günü uçak seferleri başlatacağını belirterek, Adana'dan Qatar Airways'in küresel uçuş ağına seyahat eden yolcuların, son teknoloji ile donatılmış Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan; Bangkok, Singapur, Kuala Lumpur, Tokyo-Narita, Şangay, Pekin, Guangzhou, Hong Kong gibi 150'den fazla uçuş noktasına tek aktarmalı olarak seyahat edebileceklerini söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş ise yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve ekonomik işbirliğinin direk uçuş seferleri ile daha da pekişeceğinden dolayı ayrıca mutluluk duyduğunu ifade etti.