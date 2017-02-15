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Adana Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 27 Polis Gözaltına Alındı

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Adana Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 27 Polis Gözaltına Alındı
Adana merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında 3 emniyet müdürünün de bulunduğu...

Adana merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında 3 emniyet müdürünün de bulunduğu 27 polis gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin polis ayağına yönelik Adana, Ankara, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Kayseri'de eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon başlattı. Operasyonda, 3 emniyet müdürü başta olmak üzere toplam 27 polis gözaltına alındı. Gözaltına alınan polisler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan polisler arasında, FETÖ'nün iletişim ağı olan "Bylock" kullananların olduğu belirtildi.

Adana Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 27 Polis Gözaltına Alındı

Adana Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 27 Polis Gözaltına Alındı

Adana Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 27 Polis Gözaltına Alındı

Adana Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 27 Polis Gözaltına Alındı

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