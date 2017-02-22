Adana Milli Eğitim, Odak Projesiyle Türkiye Birincisi Oldu

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'nca ülke genelinde düzenlenen "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" yarışmasında...

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'nca ülke genelinde düzenlenen "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" yarışmasında Okul Tabanlı Değerlendirme, Akredite ve Kalite Sistemi Projesi (ODAK) ile birinci oldu.

Yenilikçi uygulamaların eğitim sistemimize kazandırılması, öğrenci ve öğretmenlere daha iyi eğitim ve öğretim imkanlarının sunulması 2023 Türkiye Vizyonu" nun gerektirdiği hedeflerin yakalanmasının desteklenmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" düzenlendi.

Ülke genelinde 5 kategoride 2 bin 581 başvurunun yapıldığı "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" ne Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kısa adı ODAK olan Okul Tabanlı Değerlendirme, Akredite ve Kalite Sistemi Projesi ile başvuruda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonunda "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri" nde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi alanında "ODAK Sistemi" Projesi ile Adana'ya Türkiye birinciliğini getiren İl Milli Eğitim Müdürlüğü "Adana'da eğitim konuşulacak ve Adana başarısıyla konuşulacak" dedi.

ODAK Sisteminin ne olduğunu ve neyi hedeflediği hakkında bilgi veren Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, "Odak; Adana'daki okullarımızın fiziki altyapı, yönetim ve organizasyon, eğitim-öğretim kalitesi ve proje alanlarında mevcut durumlarının belirlenerek gelişimlerine zemin hazırlamak amacıyla oluşturulan tüm faaliyetlerin izlenme, değerlendirilme ve geliştirilmesi sistemidir. Odak Sistemi Projesi ile 2015-2016-2017 yıllarında Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bin 155 kurum ve 26 bin 922 öğretmenin performanslarını artırarak; eğitime erişim oranı, eğitimde kalite ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi alanlarında çalışmalar yapılarak stratejik plan hedeflerine ulaşmak amaçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

ODAK Sitemini ve yapılan çalışmaları sıralayan Akpınar, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü-Üniversite İşbirliği Ağı kapsamında TÜBİTAK projeleri başta olmak üzere akademik, sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar yürütmek için Çukurova Üniversitesiyle "Sosyal ve Bilimsel" ve "Çukurova Üniversitesi UZAYMER" İşbirliği Protokolü imzalandığını, bu protokollerle akademik, sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar için büyük bir zemin oluşturulduğunu Okul İş Birliği Ağları kapsamında okulların kendi aralarında 784 ve Sivil Toplum Kuruluşlarının da içinde bulunduğu 953 kurumla işbirliği protokolü imzalandığını kaydetti.

ODAK'ın aynı zamanda kendi gelişimini de takip edebilen bir sistem olduğunu vurgulayan Akpınar, ODAK Memnuniyet Anketi düzenlediklerini ve bu anket sonucunda "Odak'ta yer almaktan dolayı memnuniyet duyuyorum" diyenleri, "Odak sisteminin devamını istiyorum" diyenlerin takip ettiğini belirtti.

Akpınar, "ODAK Sistemi, Adana'da uygulanmaya başladığı günden bu yana okul ve kurumlarımızın kalite ve kapasitelerinin artırılması adına önemli gelişmeler yaşanıyor. Tabi okullarımızda aldığımız olumlu dönütler dışında bir de bakanlığımız tarafından "Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri"nde birincilik gibi önemli bir ödüle layık görülmemiz benim, ekip arkadaşlarımın ve projenin yürütülmesinde çok önemli katkıları olan ARGE Birimimizin yeni projelere başlama isteğini ve çalışma azmini artırıyor" ifadelerini kullandı.