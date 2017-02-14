  • BIST 87.884
  • Altın 144,231
  • Dolar 3,6529
  • Euro 3,8781
  • Samsun 1 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -4 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 2 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 2 °C
  • Trabzon 3 °C
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İlk formayı Cumhurbaşkanı Erdoğan alacak
  • SAMGAZ'ın tüm uyarılarına rağmen...
  • Efsane Başkan Uyanık'tan videolu destek
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Adana Tabiat Turizmi Ve Uygulama Eylem Planı” Toplantısı

» »
Adana Tabiat Turizmi Ve Uygulama Eylem Planı” Toplantısı
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatları doğrultusunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Adana Tabiat Turizmi...

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatları doğrultusunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Adana Tabiat Turizmi ve Uygulama Eylem Planı" toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

DSİ Seyhan Sami Kayahan Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde Vali Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Daire Başkanı Fahrettin Ulu, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Daire Başkanı Fahrettin Ulu, Adana'nın doğa turizmi açısından hayli zengin bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. Daire Başkanı Ulu, "Adana Tabiat Turizmi ve Uygulama Eylem Planı çalışmasındaki amaç ve hedefimiz, sahip olunan bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için hangi çalışmaların yapılması hususunu masaya yatırmak ve yol haritası oluşturmaktır. Tüm paydaşlarımız ile birlikte arzu ettiğimiz sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Daire Başkanı Fahrettin Ulu'nun açılış konuşmasıyla başlayan Adana Tabiat Turizmi ve Uygulama Eylem Planı toplantısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürü Etem Boz'un, uygulamanın amaç ve hedeflerine yönelik sunumuyla sürdü.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürü Etem Boz, detaylı sunumunda Aladağlar Milli Parkı, Yumurtalık Milli Parkı, Belemedik Tabiat Parkı, Karataş, Tuzla ve Yumurtalık'ta bulunan Akyatan ve Ağyatan Lagünleri, Varda Köprüsü, Kapıkaya Kanyonu, Dağılcak Mesire Alanı ve son dönemde restorasyon çalışmalarının da yapıldığı kaleler ve yaylaların genel durumu hakkında bilgiler ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

DSİ Seyhan Sami Kayahan Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürü Etem Boz'un sunumunun ardından, yapılması planlanan çalışmaları tespit ve takip edecek olan teknik komite oluşturuldu.

Vali Yardımcısı Mustafa Aydın'ın, uygulamanın başarıya ulaşması için nelerin yapılması gerektiğine ilişkin olarak katılımcılarca dile getirilen görüş ve önerileri not aldığı "Adana Tabiat Turizmi ve Uygulama Eylem Planı Toplantısı', teknik komite tarafından belirlenen hususlar üzerinde ayrıntılı çalışma yapılması kararı alınması ve Vali Mahmut Demirtaş'ın, doğa turizminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak olan uygulamada emeği geçenlere teşekkür etmesiyle son buldu.

Adana Tabiat Turizmi Ve Uygulama Eylem Planı” Toplantısı

Adana Tabiat Turizmi Ve Uygulama Eylem Planı” Toplantısı

Adana Tabiat Turizmi Ve Uygulama Eylem Planı” Toplantısı

Adana Tabiat Turizmi Ve Uygulama Eylem Planı” Toplantısı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte Pırlantaya Dikkat14 Şubat 2017 Salı 11:38
  • Büyükşehirden Engellilere Jet Destek14 Şubat 2017 Salı 11:38
  • Bozüyük’te “Hoş Geldin Bebek Doğum Öncesi Hazırlık" Kursu14 Şubat 2017 Salı 11:33
  • Çekmeköy’de 43 Çift Sevgiler Günü’nde Evlendi14 Şubat 2017 Salı 11:33
  • Sevgililer Gününde Evlendiler14 Şubat 2017 Salı 11:33
  • Adana Tabiat Turizmi Ve Uygulama Eylem Planı” Toplantısı14 Şubat 2017 Salı 11:33
  • Söke’de Üç Kurum İşbirliğiyle Açılan Kurslarda Üretilen Eserler Sergilendi14 Şubat 2017 Salı 11:33
  • Büyükşehir’den Antalyalılara Hobi Bahçesi14 Şubat 2017 Salı 11:33
  • Araç Filosuna Takviye14 Şubat 2017 Salı 11:28
  • Uşak Jandarmasından Kaçak Kazı Operasyonları14 Şubat 2017 Salı 11:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti