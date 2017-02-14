Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatları doğrultusunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Adana Tabiat Turizmi...

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatları doğrultusunda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Adana Tabiat Turizmi ve Uygulama Eylem Planı" toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

DSİ Seyhan Sami Kayahan Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde Vali Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Daire Başkanı Fahrettin Ulu, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Daire Başkanı Fahrettin Ulu, Adana'nın doğa turizmi açısından hayli zengin bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. Daire Başkanı Ulu, "Adana Tabiat Turizmi ve Uygulama Eylem Planı çalışmasındaki amaç ve hedefimiz, sahip olunan bu potansiyelin en iyi şekilde değerlendirilmesi için hangi çalışmaların yapılması hususunu masaya yatırmak ve yol haritası oluşturmaktır. Tüm paydaşlarımız ile birlikte arzu ettiğimiz sonuca ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Daire Başkanı Fahrettin Ulu'nun açılış konuşmasıyla başlayan Adana Tabiat Turizmi ve Uygulama Eylem Planı toplantısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürü Etem Boz'un, uygulamanın amaç ve hedeflerine yönelik sunumuyla sürdü.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürü Etem Boz, detaylı sunumunda Aladağlar Milli Parkı, Yumurtalık Milli Parkı, Belemedik Tabiat Parkı, Karataş, Tuzla ve Yumurtalık'ta bulunan Akyatan ve Ağyatan Lagünleri, Varda Köprüsü, Kapıkaya Kanyonu, Dağılcak Mesire Alanı ve son dönemde restorasyon çalışmalarının da yapıldığı kaleler ve yaylaların genel durumu hakkında bilgiler ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

DSİ Seyhan Sami Kayahan Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 7. Bölge Müdürü Etem Boz'un sunumunun ardından, yapılması planlanan çalışmaları tespit ve takip edecek olan teknik komite oluşturuldu.

Vali Yardımcısı Mustafa Aydın'ın, uygulamanın başarıya ulaşması için nelerin yapılması gerektiğine ilişkin olarak katılımcılarca dile getirilen görüş ve önerileri not aldığı "Adana Tabiat Turizmi ve Uygulama Eylem Planı Toplantısı', teknik komite tarafından belirlenen hususlar üzerinde ayrıntılı çalışma yapılması kararı alınması ve Vali Mahmut Demirtaş'ın, doğa turizminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak olan uygulamada emeği geçenlere teşekkür etmesiyle son buldu.