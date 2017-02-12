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Adana Valiliği Ab Ve Dış İlişkiler Birimi Faaliyet Raporu Sunuldu

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Adana Valiliği Ab Ve Dış İlişkiler Birimi Faaliyet Raporu Sunuldu
Adana Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi tarafından 2010-2016 yılı faaliyet raporunun özeti sunuldu.

Adana Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi tarafından 2010-2016 yılı faaliyet raporunun özeti sunuldu.

Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, vali yardımcısı İsmail Hakkı Ertaş, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altınsu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Duygu Saban, Adana Büyükşehir Belediyesi KUDEP Müdürü Emine Temuçin, Seyhan Belediyesi KUDEP Müdürü Murat Ulaş katıldı.

Vali Demirtaş, Adana Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Faaliyet Raporu Sunumu, İl Proje Koordinasyon Kurulu Kurulması ve Tepebağ Alt Çalışma Grubu Sunusu hakkında bilgi aldı.

8 Aralık 2016 tarihinde AB Bakanı Ömer Çelik'in katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Çukurova'da AB Çalışmalarına Yönelik Kapasitenin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında bugüne kadar yapılan faaliyetler ve önümüzdeki aylarda yapılacak faaliyetler konusunda verilen bilgiye göre, proje kapsamında 5-6 Ocak ve 7-9 Şubat tarihlerinde Türk Ulusal Ajansı'ndan gelen uzmanlar tarafından AB Erasmus + Programı hakkında eğitim seminerleri düzenlendi ve seminerlere toplam 310 kişi katıldı.

Aynı projenin faaliyetlerinden olan, Adana'nın nitelikli proje hazırlama kapasitesini arttırmak, uluslararası fonlardan daha fazla yararlanmak, kurumlar arası koordinasyon ve işbirliklerini geliştirmek amacıyla "İl Proje Koordinasyon Kurulu" oluşturuldu ve bu kurula bağlı "Tepebağ Alt Çalışma Grubu" kuruldu.

Toplantıda Tepebağ Çalışma Grubu tarafından yapılan sunumda; Tepebağ'ın tarihsel gelişimi ile mevcut durumu, bu alanda Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Seyhan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, burada yaptığı açıklamada 2010-2016 yılları arasında bugüne kadar AB Bürosu tarafından 900 kişiye Proje Döngüsü Yönetimi ve AB Programlarına yönelik eğitimler verildiğini, 9 bin kişiye bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlendiğini, bu tür bilgilendirme ve desteklemelerin devam edeceğini kaydetti.

Adana Valiliği Ab Ve Dış İlişkiler Birimi Faaliyet Raporu Sunuldu

Adana Valiliği Ab Ve Dış İlişkiler Birimi Faaliyet Raporu Sunuldu

Adana Valiliği Ab Ve Dış İlişkiler Birimi Faaliyet Raporu Sunuldu

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