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Adana Ve Samsun Merkezli Dev Fuhuş Operasyonu: 30 Gözaltı

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Adana Ve Samsun Merkezli Dev Fuhuş Operasyonu: 30 Gözaltı
Adana ve Samsun merkezli fuhuş operasyonunda İstanbul, Hatay ve Adana'da 23'ü kadın 30 kişi gözaltına alındı.

Adana ve Samsun merkezli fuhuş operasyonunda İstanbul, Hatay ve Adana'da 23'ü kadın 30 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık raporu almaya götürülürken başlarına market poşeti geçirerek yüzlerini gizlemeye çalıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği Ahlak Büro ekiplerince Adana ve Samsun merkezli olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Konya, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Muğla, Hatay ve Mersin'i kapsayan 13 ilde eş zamanlı "Son Kapı 1" operasyonu düzenlendi. Polisin çalışmaları sonucu bazı şahısların kurdukları eskort sitesinde fuhuş yapan kadınların tanıtımını yapıp daha çok kişiye ulaşmalarına aracılık ederek, karşılığında ilan parası adı altında para aldıkları belirlendi. Adana ve Samsun merkezli kurulan eskort sitelerinin sahibinin Ö.A. olduğu, yardımcılığını da kardeşi Ö.A'nın yaptığı tespit edildi. Ahlak Büro Amirliği polisleri, İstanbul, Hatay ve Adana'da 3 aylık fiziki takip sonucunda belirlediği 30'u aşkın farklı adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Zırhlı araçların ve Özel Hareket polislerinin çevrede güvenlik önlemi almasının ardından koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen evlerde arama yapıldı. Fuhşa aracılık, internet üzerinde eskort sitesi kurarak fuhşu kolaylaştırmak, fuhuş amaçlı çete kurmak, siteye teknik destek sağlamaktan 23'ü kadın 30 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık raporu almaya götürülürken başlarına market poşetleri geçirerek yüzlerini gizlemeye çalıştı. Zanlılar, işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan kadınlar, kendilerini görüntüleyen gazetecilere "Sizin anneniz, kardeşiniz de inşallah bu yollara düşer" diyerek tepki gösterdi.

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