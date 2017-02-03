Adana’da 1 Pkk’lı Tutuklandı

Adana'da terör örgütü PKK'ya üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Adana'da terör örgütü PKK'ya üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube (TEM) ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan firari olan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Erbil E., Murat S. ve Şiyar U. gözaltına alındı. İfadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan Murat S. ve Şiyar U. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, Erbil E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.