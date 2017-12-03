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Adana’da 160 Er Yemin Etti

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Adana’da 160 Er Yemin Etti
Adana'da 369'uncu kısa dönem temel eğitimini tamamlayan 160 er yemin etti.

Adana'da 369'uncu kısa dönem temel eğitimini tamamlayan 160 er yemin etti.

Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz Kışlası'nda düzenlenen törene Vali Yardımcısı Mehmet Seyman, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Ümüt Dedebağı, askerler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törende, temel eğitimini tamamlayan 160 kısa dönem asker, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaların üzerine el koyarak yemin etti.

İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Ümüt Dedebağı'nın konuşması ile devam eden törende, marşlar eşliğinde tören geçişini gerçekleştiren askerlere aileler, ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti.

Törenin ardından askerler aileleri ile kucaklaşarak özlem giderdi. Çocuklarını asker kıyafeti içerisinde gören aileler duygu dolu anlar yaşadı.

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