Adana’da 27 Yaşındaki Genç Kadın Kendini Astı

Adana'da 27 yaşındaki genç kadın, kayınbabasının evinde kendini asarak intihar etti.

Adana'da 27 yaşındaki genç kadın, kayınbabasının evinde kendini asarak intihar etti.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi 74136 sokakta bulunan 2 katlı bir müstakil evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi TIR şoförü olan ve eşinin iş dolayısıyla yolculuğa çıktığı sırada kayınbabasının evinde kaldığı öğrenilen Hanimi Akbulut (27) belirlenemeyen bir nedenle kaldığı evin salon kapısını kilitledikten sonra kendini astı. Salona girmeye çalışan kaynanası ve görümcesinin ise kapının kilitli olduğu fark edince, kapıyı zorlayarak içeri girdiği ve Hanimi Akbulut'un cansız bedeniyle karşılaştıkları öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hanimi Akbulut'u hayatını kaybettiğini belirledi. Hanimi Akbulut'u otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.