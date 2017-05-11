Adana’da 3 Ayrı Kadına Yönelik Kapkaç Eyleminin Zanlısı Yakalandı

Adana'da kapkaç yöntemiyle 2 kadının cep telefonunu ve 50 lira parasını çalan, bir kadının çantasını da aynı yöntemle almak istediği ileri sürülen...

Adana'da kapkaç yöntemiyle 2 kadının cep telefonunu ve 50 lira parasını çalan, bir kadının çantasını da aynı yöntemle almak istediği ileri sürülen zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı İkibinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki gün içinde Şakirpaşa, İkinbinevler ve Uçak mahallelerinde 2 kadın, kapkaç yöntemiyle cep telefonları ve paralarının çalındığı, bir kadın ise kapkaç yöntemiyle çantasının alınmaya çalışıldığı ihbarında bulundu. Polis bu ihbarlar üzerine yaptığı çalışmada kapkaç eylemini Engin Ü. (27) isimli bir şahsın yaptığını belirleyerek, zanlıyı aynı mahallede yakaladı. İlk yakalandığında kapkaçları kendisinin yaptığını söyleyen Engin Ü.'nün, daha sonra ise "Ben sarhoştum ne dediğimi bilmiyordum, kapkaçları ben yapmadım" dediği öğrenildi. Engin Ü., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.