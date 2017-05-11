  • BIST 95.838
  • Altın 140,884
  • Dolar 3,5843
  • Euro 3,8913
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
  • İzmir 24 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Adana’da 3 Ayrı Kadına Yönelik Kapkaç Eyleminin Zanlısı Yakalandı

» »
Adana’da 3 Ayrı Kadına Yönelik Kapkaç Eyleminin Zanlısı Yakalandı
Adana'da kapkaç yöntemiyle 2 kadının cep telefonunu ve 50 lira parasını çalan, bir kadının çantasını da aynı yöntemle almak istediği ileri sürülen...

Adana'da kapkaç yöntemiyle 2 kadının cep telefonunu ve 50 lira parasını çalan, bir kadının çantasını da aynı yöntemle almak istediği ileri sürülen zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı İkibinevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki gün içinde Şakirpaşa, İkinbinevler ve Uçak mahallelerinde 2 kadın, kapkaç yöntemiyle cep telefonları ve paralarının çalındığı, bir kadın ise kapkaç yöntemiyle çantasının alınmaya çalışıldığı ihbarında bulundu. Polis bu ihbarlar üzerine yaptığı çalışmada kapkaç eylemini Engin Ü. (27) isimli bir şahsın yaptığını belirleyerek, zanlıyı aynı mahallede yakaladı. İlk yakalandığında kapkaçları kendisinin yaptığını söyleyen Engin Ü.'nün, daha sonra ise "Ben sarhoştum ne dediğimi bilmiyordum, kapkaçları ben yapmadım" dediği öğrenildi. Engin Ü., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya’da Fetö/pdy’den 21 Kişi Tutuklandı11 Mayıs 2017 Perşembe 16:04
  • Hava Harp Okulu Öğrencileri Davasında Birleştirme Kararı11 Mayıs 2017 Perşembe 15:54
  • Kontrolden Çıkan Araç Yol Ayrım Barıyerine Çarptı 5 Yaralı11 Mayıs 2017 Perşembe 15:54
  • Kozmetik Ürünleri Deposunda Patlama: 5 Yaralı11 Mayıs 2017 Perşembe 15:54
  • Gezi Olaylarında Eylemcilere Palayla Saldırdığı İddiasıyla Yargılanan Sanık Sabri Çelebi, 4 Kişiyi Yaralamak Suçundan 3 Yıl Hapse Mahkum Edildi.11 Mayıs 2017 Perşembe 15:44
  • Düzce Polisinin Uyuşturucu İle Mücadelesi Sürüyor11 Mayıs 2017 Perşembe 15:44
  • Trafikte Tartıştığı Hamile Doktoru Silahla Vurdu11 Mayıs 2017 Perşembe 15:28
  • Çakmağın İçinden Bonzai Çıktı11 Mayıs 2017 Perşembe 15:28
  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleyman Yeşilyurt Ve Hasan Akar Hakkında “Atatürk’ün Hatırasına Alenen Hakaret" Ve “Halkı Kin Ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme" Suçlarından Yürütülen Soruşturma Kapsamında Tutukla11 Mayıs 2017 Perşembe 15:19
  • Tendürek’te Çatışma: Yaralı Askerler Var11 Mayıs 2017 Perşembe 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti