Adana’da 4 Günde 12 Kişi Öldürüldü

Adana'da 4 günde meydana gelen 4 ayrı cinayet olayında 12 kişi öldürüldü.

Adana'da 4 günde meydana gelen 4 ayrı cinayet olayında 12 kişi öldürüldü.

Adana'daki ilk olay, 30 Nisan Pazar günü gece Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu evin bulunduğu sokakta çıkan kavgayı ayırmak isteyen 17 yaşındaki İzzet Yalçın kalbinden bıçaklandı. Özel bir hastaneye kaldırılan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Aynı gece Sarıçam ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda ise 2 ay önce akrabasının 16 yaşındaki kızıyla resmi nikah olmadan evlenen İsa Arınç (17), evinin yatak odasında bıçaklanmış halde bulundu. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç hayatını kaybetti.

Yapılan çalışmada çocuk damadın gece evine geldiğinde eşi çocuk gelin Z.K.'yi sevgilisi olduğu ileri sürülen İ.D. ile gördüğü, bu nedenle çıkan tartışmada İ.D. tarafından bıçaklandığı belirlendi.

Pazar günü sabah saatlerinde ise Ceyhan'ın Dokuztekne Mahallesi'nde Yusuf A., kardeşleri Mustafa ve Ahmet A.'yı öldürdükten sonra bağa giderek burada da kardeşlerinin eşleri Gülsüme ve Teslime A.'yı da öldürüp intihar etmek istedi. 9 yaşındaki yeğenini de yaralayan ve intihar etmek isteyen Yusuf A., polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Yusuf A.'nın iki kardeşi ve eşlerini, ortak kullandıkları su sayacı nedeniyle öldürdüğü belirlendi.

Damat adayı eski vali ile birlikte 5 kişiyi öldürdü

Son olay ise dün akşam saatlerinde Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Birlik Apartmanı 3. katında meydana geldi. Çocuk yaşta anne ve babasını kaybeden ilaç mümessili Denizhan Dener (36), Hanım Kaya ile evlenmeye karar verdi. Kızı istemeleri için halası Nurşen Metin ile onun kocası emekli vali İsmet Metin, kızı Senem Metin, halası Gönül Cengiz, oğlu Suphi Cumhur Cengiz, Dener'in tek yaşadığı eve geldi. Ancak ailenin kızı istemeye karşı çıkması üzerine çıkan tartışmada Dener, "Siz insanı çıldırtır, delirtirsiniz" diye bağırarak tabancasını çıkartıp evdeki herkesi vurdu. Dener daha sonra da 155'i arayıp kendini ihbar ettikten sonra kafasına sıkarak hayatına son verdi. Cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsilerin ardından Gönül Cengiz ve oğlu Suphi Cumhur Cengiz bugün Hatay'da toprağa verilecek. Emekli vali ve ailesi ise Kanada'daki kızları geleceği için yarın teslim edilip Hatay'da toprağa verileceği öğrenildi.

Bu arada, 4 günde meydana gelen olaylarda 20'ye yakın kişi de silah ve bıçakla yaralandı.