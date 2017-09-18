Adana'da 463 bin 484 öğrenci ders başı yaptı. Öğrencilerin ilk ders heyecanını paylaşan Vali Mahmut Demirtaş, "Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler...

Adana'da 463 bin 484 öğrenci ders başı yaptı. Öğrencilerin ilk ders heyecanını paylaşan Vali Mahmut Demirtaş, "Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmak ancak çağdaş eğitimi benimsemekle mümkündür" dedi.

Türkiye genelinde 18 milyon ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ders başı yaparken Adana'da ise 268 okulda 463 bin 484 öğrenci ve 29 bin 100 öğretmen, 2017 - 2018 eğitim öğretim yılını karşıladı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Nigahi Soykan İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Minikler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Demirtaş, öğrencilerin yaptığı halk oyunu gösterisini de ilgiyle izledi.

Vali Demirtaş, öğrencilere yaptığı konuşmada günümüz dünyasında en önemli olgunun eğitim olduğuna dikkat çekerek, "İçinde bulunduğumuz çağ bilim ve teknoloji çağıdır. Geleceğe umut ve güvenle bakabilmek, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkmak ancak çağdaş eğitimi benimsemekle mümkündür" ifadelerini kullandı.

Vali Demirtaş, konuşmasının ardından ilk ders zilini çalarak öğrencilerle birlikte sınıflara gidip çocuklarla sohbet etti.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Deniz Şen, eğitimini tamamladıktan sonra çocuk doktoru olmak istediğini söyledi.

İlköğretim Haftası kutlama etkinliğine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, kamu kurumu temsilcileri ve kent protokolü katıldı.