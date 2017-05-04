Adana’da 6 Kişinin Öldüğü Olayda Cenazeler Otopsiye Gönderildi

Adana'da bir evde 6 kişinin öldüğü olayda cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Adana'da bir evde 6 kişinin öldüğü olayda cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 64014 Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen, emekli Vali İsmet Metin'in de aralarında bulunduğu Denizhan Dener, Gönül Cengiz, Suphi Cumhur Cengiz, Senem Metin ve Nursen Metin'in öldüğü silahlı tartışmada cenazeler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Cenazeler evden indirilip tabuta konulurken hayatını kaybedenlerin bazı yakınları ise kapıda bekledi.