Adana’da 6 Kişinin Öldüğü Olayda Silah Seslerini Duyan Temizlik Görevlisi:

Adana'da bir evde 6 kişinin öldüğü olayla ilgili silah seslerini duyan sokağın temizlik görevlisi Levent Uçaroğlu, "10-15 el silah sesi geldi. Kaçtım...

Adana'da bir evde 6 kişinin öldüğü olayla ilgili silah seslerini duyan sokağın temizlik görevlisi Levent Uçaroğlu, "10-15 el silah sesi geldi. Kaçtım köşeye saklandım. Daha sonra polise haber verdik" dedi.

Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 64014 Sokakta akşam saatlerinde meydana gelen, emekli Vali İsmet Metin'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin öldüğü silahlı tartışmada silah seslerini duyan Seyhan Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlisi Levent Uçaroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 10-15 el silah sesi geldiği için kaçıp saklandığını belirten Uçaroğlu, şunları söyledi:

"Akşam saatlerinde temizlik yapmak için Kurtuluş Mahallesindeki sokağa girdim. Daha sonra silah seslerini duydum. 10-15 el silah sesi geldi. Kaçtım köşeye saklandım. Daha sonra hem ben hem de diğer mahalle sakinleri olarak polise durumu bildirdik."

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.