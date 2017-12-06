Adana’da Anadolu Gençlik Derneği Trump’ı Protesto Etti

Adana'da Amerikan Konsolosluğu önünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD), ABD Başkanı Donald Trump'n Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan...

Adana'da Amerikan Konsolosluğu önünde Anadolu Gençlik Derneği (AGD), ABD Başkanı Donald Trump'n Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e kararını protesto etti.

AGD üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte ilk önce vatandaşlar Amerikan Konsolosluğu önünde yerlere hasır sererek namazlarını kıldı. Dernek üyeleri, "Kahrolsun ABD ve Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Adana Anadolu Gençlik Derneği Şube Başkanı Abdulaziz Kıranşal, "Size soruyorum bu zalimler acaba bu cesareti nereden buluyor. Nereden bu cesareti buluyor ki Müslümanlarının Kudüs'ünü Siyonist İsrail'in başkenti etme teklifimi paylaşabiliyor. Bu zalimler bu cesareti maalesef Müslümanların suskunluğundan, Müslümanların durgunluğundan buluyorlar. Bu zalim bu cesareti kendilerini kılıç danslarıyla ağırlayan petrolleri dolarını ayaklarının altına saran Müslüman ülkelerinin yöneticilerinden buluyor" dedi.