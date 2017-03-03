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Adana’da Bin Polisle Dev Narko-terör Operasyonu

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Adana’da Bin Polisle Dev Narko-terör Operasyonu
Adana'da terör ve asayiş olaylarıyla birlikte uyuşturucu trafiğinde yoğun olduğu mahallere, polis adeta çıkartma yaptı.

Adana'da terör ve asayiş olaylarıyla birlikte uyuşturucu trafiğinde yoğun olduğu mahallere, polis adeta çıkartma yaptı. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönetiminde gerçekleştirilen narko-terör operasyonu bin polis katıldı.

Terör ve uyuşturucu olaylarının yoğun olarak yaşandığı Şakirpaşa, Narlıca ve Denizli mahallerine, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim (NTP), Özel Hareket ekiplerinin katılımıyla narko-terör operasyonu düzenledi.

'Her taşın altına bakıldı'

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın yönetiminde bin polisle düzenlenen operasyonda, metruk binalara girilerek her taşın altına bakıldı. Durumundan şüphelenen araçlar durdurulurken vatandaşların üstleri arandı ve genel bilgi taramaları (GBT) yapıldı. Metruk binalar içerisinde arama yapan dedektör köpekler, torbacıların zula olarak tabir ettiği yerlere saklanan uyuşturucu ele geçirildi.

'Emniyet Müdürü vatandaşın derdini dinledi'

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak operasyon düzenlenen mahallerdeki esnaf ve mahalle sakinleriyle ayak üstü sohbet edip yaptığı ev ziyaretleriyle de vatandaşların sorun ve sıkıntıları dinledi. Ak bu ziyarette yaptığı konuşmada, bu tür operasyonların devam edeceğini amaçlarının terör ve suç örgütlerine gözdağı verip mahallerdeki suç oranını aşağı çekmek için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Öte yandan düzenlene operasyon kapsamında, uyuşturucu ticareti yapan 7 kişi ve 4 aranan şahısla birlikte toplam 11 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerinde ele geçirildi operasyonda, plakasız 5 motosiklet alındı.

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