  • BIST 103.984
  • Altın 160,962
  • Dolar 3,9270
  • Euro 4,6734
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 10 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 10 °C

Adana’da Bir Kişi Boşanma Aşamasındaki Karısı Tarafından Öldürüldü

» »
Adana’da Bir Kişi Boşanma Aşamasındaki Karısı Tarafından Öldürüldü
Adana'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Adana'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77052 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Seviner (41) boşanma aşamasında olduğu eşi Tuğba Seviner'in (32) yanına gitti. Aralarında çıkan tartışma sonrasında Tuğba Seviner'in yanında bulunan ve ellerinde bıçak olan Özer A. (50) ile Ali K. (29) olaya müdahil oldu. Tartışmanın büyümesiyle Özer A. ve Ali K., Uğur Seviner'i darp etmeye başladı. Daha sonra Tuğba Seviner boşanma aşamasındaki eşi Uğur Seviner'i boğazından 3 kere bıçakladı. Uğur Seviner kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Tuğba Seviner, Özer A. ve Ali K.'yi gözaltına aldı. Uğur Seviner ise ambulansa Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırılırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nevşehir’de 2 Üniversite Öğrencisine Araba Çarptı30 Kasım 2017 Perşembe 22:08
  • Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti30 Kasım 2017 Perşembe 21:53
  • Esenler’de Tır Üst Geçide Takıldı30 Kasım 2017 Perşembe 21:38
  • Malatya’da Silahlı Kavga: 2 Yaralı30 Kasım 2017 Perşembe 21:38
  • Yemen’de "30 Kasım Bağımsızlık Günü" Kutlamaları İptal Edildi30 Kasım 2017 Perşembe 21:18
  • Jandarmadan Pkk’ya Darbe30 Kasım 2017 Perşembe 21:18
  • Kayıp Olarak Aranan Mermer Ustasının Cesedi Bulundu30 Kasım 2017 Perşembe 21:03
  • Şanlıurfa’da Pkk/pyd Ve Deaş Üyesi 12 Kişi Tutuklandı30 Kasım 2017 Perşembe 20:28
  • Hindistan’da Şiddetli Rüzgar: 8 Ölü30 Kasım 2017 Perşembe 20:23
  • Trafik Kazası 1 Yaralı30 Kasım 2017 Perşembe 19:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti