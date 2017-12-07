  • BIST 105.304
  • Altın 156,675
  • Dolar 3,8553
  • Euro 4,5450
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 1 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 4 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 6 °C

Adana’da Bir Kişi Evinin Avlusunda Uğradığı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

» »
Adana’da Bir Kişi Evinin Avlusunda Uğradığı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Adana'da bir kişi evinin avlusunda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Adana'da bir kişi evinin avlusunda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir İlçesi 19 Mayıs Mahallesi 1131 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki İbrahim Taşkıran evinin avlusunda oturduğu sırada, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Mert S. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeğiyle göğüsünden vurulan Taşkıran, kanlar içinde yere yığıldı. Taşkıran'ı vuran Mert S. ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Aile yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşkıran'ın öldüğünü belirledi. Taşkıran'ın öldüğü öğrenen aile yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme polislerinin çalışmalarının ardından Taşkıran'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis Mert S.'yi yakalama çalışmaları başlattı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karabük’te İş Yeri Yangını06 Aralık 2017 Çarşamba 22:13
  • İki Vagon Arasında Sıkışan İşçi Ağır Yaralandı06 Aralık 2017 Çarşamba 22:08
  • Tuzla’da Av Bayi Ve Sahiplerine Operasyon: 63 Silah Ele Geçirildi06 Aralık 2017 Çarşamba 22:03
  • Otomobil İle Kamyona Çarpan Sürücü Kursu Müdürü Hayatını Kaybetti06 Aralık 2017 Çarşamba 21:58
  • Otobüs Köy Yolunda Mahsur Kaldı06 Aralık 2017 Çarşamba 21:53
  • Kuyumcu Soygununda 2 Tutuklama06 Aralık 2017 Çarşamba 21:13
  • Çanakkale Merkezli 18 İlde Fetö Operasyonu06 Aralık 2017 Çarşamba 21:03
  • Atatürk Havalimanı’nda Şüpheli Paket Alarmı06 Aralık 2017 Çarşamba 20:53
  • Giresun Merkezli 4 İlde Fetö Operasyonu: 8 Gözaltı06 Aralık 2017 Çarşamba 20:48
  • Fatih’te Tarihi Ahşap Bina Küle Döndü06 Aralık 2017 Çarşamba 20:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti