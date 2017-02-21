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Adana’da Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı

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Adana’da Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı
Adana Çalışma ve İş Kurumu (İşkur) "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu belediyelerde,...

Adana Çalışma ve İş Kurumu (İşkur) "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu belediyelerde, üniversitelerde, Sabancı Merkez Camii'nde, alışveriş merkezlerinde ve TÜYAP İnşaat Fuarı'nda stant açan İşkur, hizmetleri hakkında binlerce kişiye bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun start verdiği "Çalışma Hayatında Milli İstihdam Seferberliği" projesi kapsamında Adana İl Müdürlüğü tarafından belediyeler, Çukurova Üniversitesi, alışveriş merkezleri ve büyük camilerde cuma namazı çıkışında öğrenciler, iş arayanlar, işverenler ve vatandaşlarla buluşarak iş ve meslek danışmanları aracılığıyla İşkur faaliyetleri son günlerde açıklanan teşvikler hakkında bilgiler veriliyor.

Çalışma ve İş Kurumu Adana İl Müdürü Ahmet Altunbaş "Vakit işçisiyle, işvereniyle işbirliği, gönül birliği ve dayanışma içerisinde güçlü Türkiye için birlik olma vakti" şeklinde konuştu.

Açılacak olan stantlarla toplumun farklı kesimden insanlarla buluşarak hem istihdama yönelik verilen yeni teşvikler ve hizmetlerin tanıtılacağını hem de iş arayan ve işveren danışmanlığı yaparak vatandaşların ayağına kadar hizmet götüreceklerini ifade eden Altunbaş, "Her gün yoğun bir şekilde işveren ve iş yerlerini ziyaret ederek işçi istihdamının önündeki engelleri kaldırarak, işverenimize İşkur teşviklerini anlatarak onların daha fazla istihdam yapmalarını sağlamak istiyoruz" diye konuştu.

Altunbaş, yu yeni dönemde parolalarının "Akıl teriyle, alın teriyle çalışma hayatında seferberlik" olacağını kaydetti.

Adana’da Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı

Adana’da Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı

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