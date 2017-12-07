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Adana’da Deaş Operasyonu: 12 Suriyeliye Gözaltı

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Adana’da Deaş Operasyonu: 12 Suriyeliye Gözaltı
Adana'da DEAŞ yönelik yapılan operasyonda 12 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı.

Adana'da DEAŞ yönelik yapılan operasyonda 12 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan Suriyelilerin çatışma bölgelerine mühimmat temin ettiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri şafak vakti Suriye uyruklu DEAŞ'lılara yönelik operasyon başlattı. Daha öncede belirlenen 14 adrese düzenlenen operasyonda Özel Harekat timleri, söz konusu şahıslarının evlerine koçbaşlarıyla kapıları kırarak içeri girdi. Yapılan operasyonda 12 Suriye uyruklu vatandaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan vatandaşların, Suriye'deki çatışma bölgelerinde irtibat halinde olduğu, DEAŞ eleman desteği sağladığı ve çatışma bölgelerine mühimmat temin ettiği öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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