Adana’da Deniz Gezmiş Ve Arkadaşları Anıldı

Adana'da Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 45. yılında EMEP Adana İl Örgütü ve Emek Gençliği tarafından anıldı.

Adana'da Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 45. yılında EMEP Adana İl Örgütü ve Emek Gençliği tarafından anıldı.

Örgütlenen yaklaşık 50 kişilik grup, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı anmak Atatürk Parkı'nda toplandı. Gezmiş, Aslan ve İnan'ın fotoğraflarının olduğu pankartı taşıyan grup üyeleri yapılan basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet polisleri de Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve Otokar Akrep araçları ile parkta yoğun güvenlik önlemleri aldı.