Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana'nın Yüreğir, Sarıçam ve Kozan ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Adana'nın Yüreğir, Sarıçam ve Kozan ilçelerinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 16 Şubat Perşembe günü, Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi, Abdi İpekci Caddesi ile 21, 26, 29, 23, 24 ve 27 sokaklar, Cumhuriyet Mahallesi 20 ve 29 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında, Levent, Güzelevler, Yeşil Bağlar, Koza ve 19 Mayıs mahallelerine 09:00-12:00 saatleri arasında, Levent Mahallesi Levent, 1778, 1816, 1814, 1768, 1810, 1759, 1763, 1766, 1767, 1761, 1815, 1811 ve 1746 sokaklara 12:00-17:00 saatleri arasında, Haydaroğlu Mahallesi 165, 170 ve 159 sokaklar, Akdeniz Mahallesi Akdeniz Caddesi ile 514 ve 493 sokaklar, Güneşli Mahallesi 526, 528 ve 529 sokaklara 13:00-15:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Sarıçam ilçesi Çınarlı ve Çarkıpare Mahallesine 09:00-12:00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Kuytucak Mahallesi Gölarası Sokağa 07:30-17:30 saatleri arasında elektriksiz kalacak.