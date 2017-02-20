Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana'nın Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yumurtalık, Yüreğir ve Ceyhan ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Adana'nın Seyhan, Sarıçam, Kozan, Yumurtalık, Yüreğir ve Ceyhan ilçelerinde çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Şubat Çarşamba günü, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi 14162 ve 14180 Sokaklar, Akkapı Mahallesi 12260 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi ile 13074, 13072 ve 13066 sokaklar, Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi ile 14180, 14176, 14174 ve 14172 sokaklar, Akkapı Mahallesi 12260 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Gülbahçesi Mahallesi 13132, 13120, 13124, 13090 ve 13088 sokaklara 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesine 09:00-10:00 saatleri arasında, Kılıçlı Mahallesi Mezra Sokağı 09:00-17:00 saatleri arasında, Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi Orta Sokağı 07:30-15:30 saatleri arasında, Yumurtalık ilçesi Asmalı, Ayvalık, Deveciuşağı, Kaldırım, Yeşilköy, Zeytinbeli, Haylazlı, Kesmeburun, Kırmızıdam, Kuzupınarı, Yeniköy ve Yumurtalık mahalleleri 10:00-12:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Yüreğir ilçesi Büyükkapılı ve Herekli mahallelerinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Konakoğlu Mahallesi Atatürk, Sırkıntılar ve Abdülkadir Ağa sokaklarda 09:00-15:00 saatleri arasında, İncetarla, Karakayalı, Dikilitaş, Elmagölü, Yalak ve Köprülü mahalleleri ile Savrunlar Mısır Kurutma, Aksoylar Çiftliği ve Faruk İspir Çiftliğinde 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.