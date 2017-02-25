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Adana’da Fetö’nün Ait Eski Okuma Salonunun Çatısı Yandı

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Adana’da Fetö’nün Ait Eski Okuma Salonunun Çatısı Yandı
Adana'da Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) ait olan ve 6 ay önce boşaltılan 4 katlı okuma salonunun çatısı yandı.

Adana'da Fetullahçı terör örgütüne (FETÖ) ait olan ve 6 ay önce boşaltılan 4 katlı okuma salonunun çatısı yandı.

Olay, 13.30 sıralarında Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi 73121 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 6 ay önce boşaltılan FETÖ'nün ait okuma salonuna uyuşturucu kullanmak için geldiği iddia edilen gençler çatıyı ateşe verip kaçtı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çatıda soğutma çalışması yapıp durumu polis ekiplerine bildirdi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Binadaki bazı camlarında kırık olduğu görüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Adana’da Fetö’nün Ait Eski Okuma Salonunun Çatısı Yandı

Adana’da Fetö’nün Ait Eski Okuma Salonunun Çatısı Yandı

Adana’da Fetö’nün Ait Eski Okuma Salonunun Çatısı Yandı

Adana’da Fetö’nün Ait Eski Okuma Salonunun Çatısı Yandı

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