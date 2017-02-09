Adana’da Fetö’ye Finans Sağlamaktan 103 Kişinin Yargılandığı Dava

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 103 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 103 kişinin yargılanmasına devam edildi. Tutuklu iş adamı Yağmur Akkülah, "Böyle bir örgüt olduğundan haberim yoktu. Örgüt diye bir şey duymadım, bilmiyorum. MİT, istihbarat var, teknoloji var. Bulamamışlar da bizim gibi insanlar mı bilecek" diyerek kendisini savundu.

FETÖ/PDY'e yönelik soruşturma kapsamında örgüte finans sağladıkları iddia edilen 36'sı tutuklu 103 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün dördüncü gününde devam edildi. Tutuklu sanıklardan Şaban Üçgül, terör örgütüne üye olmadığını, örgüte himmet vermediğini ve Bank Asya'da hesabı bulunmadığını kaydetti.

Tutuklu yargılanan avukat Ruhi Hallaçoğlu da telefonunda çıkan Bylock programına ilişkin yaptığı savunmada, "Burç Okullarının avukatlığını yapıyordum. 17-25 Aralık sürecinden sonra okula gerekli teşvikler verilmemesi nedeniyle davalar açtım. Bu davalar nedeniyle hızlıca teslim etmem gereken evraklar oluyordu. Bu evrakları daha önce Whatsaap üzerinden alıyordum. Ancak okulda bu Whatsapp gruplarında hükümet aleyhine istenmeyen iletiler gönderildiği için ve bu gönderiler telefon hafızasında saklandığı için bu programı kullanmayı bıraktılar. Bu yüzden Ömer Ekinci, ofisime geldiğinde kendisine tepki göstererek evrakların hızlıca gelmemesi durumunda sıkıntı yaşayacağımızı ve alternatif kullandıkları bir program varsa onu vermelerini istedim. Ekinci'nin söylediği programı telefonuma indirdim. Logosu Whatsapp'a benziyordu. Ancak bu programı hiç kullanmadım" dedi.

Ünlü bir mobilya firmasının tutuklu sahibi iş adamı Yağmur Akkülah ise terör örgütü üyeliğini kabul etmedi. 40 yıllık şirketinin geçmişinden bahseden Akkülah, bin çalışan, 700 bayi ile Fil Dişi Sahilleri ve Moğolistan'ın da aralarında bulunduğu 42 ülkeye ihracat yaptıklarını anlattı. Henüz daha tutuklanmadan önce bile kendisinin FETÖ'cü olduğuna ilişkin algı oluşturulmaya çalışıldığını söyleyen Akkülah, bu iddiaların ardından bayileri ve bankalarla ilişkilerinin bozulduğunu ifade etti. Hiçbir zaman yurt dışına kaçmayı düşünmediğini söyleyen Akkülah, tutuklandıktan sonra şirketinin de büyük bir krize girdiğini söyledi. İşkolik olduğunu, kent dışındaki fabrikaya bile ayda 1 kez gidebildiğini ve zamansızlığı nedeniyle ailesine zaman ayıramadığından kızının kendisine "Para vermekle baba olunmuyor" dediğini aktaran Akkülah, cemaat toplantılarına katılmadığını dile getirdi.

Kayyum atanan şirketindeki malzemelerin değerinin altında satıldığına da dikkat çeken Akkülah, "Ceketini al git deselerdi bu vatan için canım feda der giderdim. Beni Küçüksaat Meydanı'nda idam edersiniz ama "terörist" diyemezsiniz. PKK'lılar havalandırmaya, voleybola gidiyor biz gidemiyoruz" diye konuştu.

Işık Dershanesinde hissesi olduğu iddialarını yanıtlayan Akkülah, bunun yatırım amaçlı olduğunu söyledi. Hayırsever bir kişiliği olduğunu anlatan Akkülah, babasının adına yapılan cemaat yurduyla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Akkülah, "Yurdun müdürü arayıp "Babanıza hatim indirdik, duaya katılır mısınız" diyordu. Bu nedenle cemaat yurduna gidip dua etmişliğim vardır. Senede 10 kez gitmedim. Adana'nın dördüncü adamı olduğum iddia ediliyor. Fetullah Gülen'le samimi olduğum, telefonlaştığım iddia ediliyor. İspat edilirse buradaki herkesin cezasını üstüme alacağım" şeklinde kendisini savundu.

Mahkeme başkanının "Fetullah Gülen ile görüştünüz mü?" sorusu üzerine Akkülah, "Ben o kapasitede, o çapta değilim. Gidip kapısından dönenler var. Benden büyük adamlar görüşemiyor" dedi.

Oğlunun adına yurt yaptırdığının da iddialar arasında olduğunu söyleyen Akkülah, 3 tane kızı olduğunu, oğlu olmadığını söyledi. 17-25 Aralık'tan sonra yapılan Senegal gezisi sorulan Akkülah, "Konya Valisi de eşiyle birlikte yanımızdaydı" şeklinde karşılık verdi.

Şirketinin Bank Asya hesabını da açıklayan Akkülah, Ziraat Bankasının büyük müşterisi olduğunu ve Bank Asyanın şirkette yüzde 3'lük işlem hacmine sahip olduğunu kaydetti. Akkülah şöyle devam etti:

"Böyle bir örgüt olduğundan haberim yoktu. Örgüt diye bir şey duymadım, bilmiyorum. MİT, istihbarat var, teknoloji var. Bulamamışlar da bizim gibi insanlar mı bilecek? Lanetliyorum. Allah belalarını versin."

Duruşmaya yarına kadar ara verildi.