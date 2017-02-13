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Adana’da Galatasaraylı Taraftarlara Saldırı

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Adana’da Galatasaraylı Taraftarlara Saldırı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Botaşspor'a 77-74 mağlup olan Galatasaray'ın taraftarlarını taşıyan 1 otobüs ve 2 minibüse Adana Demirspor taraftarları...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Botaşspor'a 77-74 mağlup olan Galatasaray'ın taraftarlarını taşıyan 1 otobüs ve 2 minibüse Adana Demirspor taraftarları taşla saldırdı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi takımlarından Botaşspor ile Galatasaray, Menderes Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Botaşspor, Galatasaray'ı 77-74 yendi.

Edinilen bilgiye göre; maçtan sonra Galatasaray taraftarlar 1 otobüs ve 2 minibüs ile İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada, TFF 1. Lig takımlarından Adana Demispor'un Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı seyircisiz maç nedeniyle stat etrafında toplanan Adana Demirsporlu bir grup taraftar, Galatasaraylı taraftarların bulunduğu araçlara kaldırımdan söktükleri parke taşlarıyla saldırdı. Minibüslerden birisi atılan taşlardan dolayı arıza yaparak hareket kabiliyetini kaybetti. Diğer minibüsün camları kırıldı, içinde bulunan taraftarlardan biri hafif şekilde yaralandı.

Otobüsün ise ön camı atılan taşlardan çatladı. Arıza yapan minibüs taraftarlar tarafından itilerek olay yerinden götürüldü. Bu arada polis olay yerinde yaklaşık 10 kişiyi olaya karışma ihtimaline karşı duvara dayayarak arama yaptı. Galatasaray taraftarları şikayetçi oldu.

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