Adana’da Gondol Romantizmi

Adana Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak isteyen çiftlere Seyhan nehrinde gondolla gezi keyfi yaşatacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak isteyen çiftlere Seyhan nehrinde gondolla gezi keyfi yaşatacak. Adanalı aşıklar, sevgiye adanan bu özel günde romantizmin doruklarına erişecek.

Başkan Hüseyin Sözlü, 14 Şubat saat 14.00'da nikah salonunda, saat 15.00'da ise gondol üzerinde çiftlerin nikahını kıyacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nın 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel ortak organizasyonu Evlendirme Şube Müdürlüğü Nikah Salonu ve Galleria İş Merkezi arkasındaki Gondol Marina'da ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Seyhan Vadisinde romantik şarkılar yankılanacak

Saat 09.00'dan itibaren Gondol Marina'ya gelen çiftler, çiçeklerle karşılanacak. Adana Büyükşehir Belediye Konservatuvarı sanatçıları, Adanalı aşıklar için en romantik şarkıları seslendirecek. Eşsiz atmosfere bürünen Gondol Marina'da çiftler canlı müzik eşliğinde dans edip, eğlenecek. Çeşitli ikramların yapılacağı etkinlikte, sırası gelen aşıklar gondollara ücretsiz binip, nehir gezisi yapacak. Kutlamaya katılan çiftler gondolda gezinti yaparken çekilen fotoğrafları da kendilerine hediye edilecek.

Başkan Sözlü nikah kıyacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Sevgililer Günü'nde hemşehrilerinin sevincini paylaşacak. Başkan Sözlü, çok özel günde hem nikah salonunda, hem de gondol üzerinde çiftlerin nikahını kıyacak. Adana Büyükşehir Belediyesi, gün boyu 32 çiftin nikah işlemi yaparken, Başkan Sözlü, saat 14.00'da nikah salonunda, saat 15.00'da ise gondol üzerinde çiftlerin nikah işlemini gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi'nin sanat tırı da evlendirme salonunun önünde gün boyu müzik yayını yapacak, konservatuvar sanatçıları çeşitli dans gösterileri sergileyecek.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde evliliğe adım adan çiftlere üzerinde "En Büyük Aşklar Adana'da Başlar" yazan kupa bardaklar, fotoğraf çerçevesi dizaynında magnetler hediye edilecek.