  • BIST 88.144
  • Altın 145,905
  • Dolar 3,6857
  • Euro 3,9214
  • Samsun 2 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 4 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Adana’da Gondol Romantizmi

» »
Adana’da Gondol Romantizmi
Adana Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak isteyen çiftlere Seyhan nehrinde gondolla gezi keyfi yaşatacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü unutulmaz kılmak isteyen çiftlere Seyhan nehrinde gondolla gezi keyfi yaşatacak. Adanalı aşıklar, sevgiye adanan bu özel günde romantizmin doruklarına erişecek.

Başkan Hüseyin Sözlü, 14 Şubat saat 14.00'da nikah salonunda, saat 15.00'da ise gondol üzerinde çiftlerin nikahını kıyacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile Çevre Koruma Daire Başkanlığı'nın 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel ortak organizasyonu Evlendirme Şube Müdürlüğü Nikah Salonu ve Galleria İş Merkezi arkasındaki Gondol Marina'da ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Seyhan Vadisinde romantik şarkılar yankılanacak

Saat 09.00'dan itibaren Gondol Marina'ya gelen çiftler, çiçeklerle karşılanacak. Adana Büyükşehir Belediye Konservatuvarı sanatçıları, Adanalı aşıklar için en romantik şarkıları seslendirecek. Eşsiz atmosfere bürünen Gondol Marina'da çiftler canlı müzik eşliğinde dans edip, eğlenecek. Çeşitli ikramların yapılacağı etkinlikte, sırası gelen aşıklar gondollara ücretsiz binip, nehir gezisi yapacak. Kutlamaya katılan çiftler gondolda gezinti yaparken çekilen fotoğrafları da kendilerine hediye edilecek.

Başkan Sözlü nikah kıyacak

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Sevgililer Günü'nde hemşehrilerinin sevincini paylaşacak. Başkan Sözlü, çok özel günde hem nikah salonunda, hem de gondol üzerinde çiftlerin nikahını kıyacak. Adana Büyükşehir Belediyesi, gün boyu 32 çiftin nikah işlemi yaparken, Başkan Sözlü, saat 14.00'da nikah salonunda, saat 15.00'da ise gondol üzerinde çiftlerin nikah işlemini gerçekleştirecek. Büyükşehir Belediyesi'nin sanat tırı da evlendirme salonunun önünde gün boyu müzik yayını yapacak, konservatuvar sanatçıları çeşitli dans gösterileri sergileyecek.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde evliliğe adım adan çiftlere üzerinde "En Büyük Aşklar Adana'da Başlar" yazan kupa bardaklar, fotoğraf çerçevesi dizaynında magnetler hediye edilecek.

Adana’da Gondol Romantizmi

Adana’da Gondol Romantizmi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzellik Salonlarında Epilasyona "Evet"13 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Melen Havzasının Özel Hükümleri Belirleniyor13 Şubat 2017 Pazartesi 13:03
  • Sivas’ta Fetö Operasyonu: 5 Gözaltı13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Elektrik Teknisyenleri Sıkıntılarını Vali Güvençer’e Anlattı13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Somalı Sıla Avrupa 3.’sü Oldu13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Odunpazarı Belediyesi Halk Oyunları Yarışmasında Birinci Oldu13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Bilecik’in 38 Yıllık Emektar Okulunun Yıkım Çalışmaları Başladı13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Adıyamanlı Şairin Şiirleri Antoloji Kitabında Yer Aldı13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Cami Duvarında Bulunan Kuş Evi Büyük İlgi Görüyor13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Türkiye Okul Sporları Basketbol Yarı Final Turnuvası İskenderun’da13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti