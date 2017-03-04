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Adana’da Gösteri Ve Yürüyüşler 1 Ay Yasaklandı

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Adana’da Gösteri Ve Yürüyüşler 1 Ay Yasaklandı
Adana'da bazı noktalarda yapılacak olan toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, imza standı, çadır kurma gibi etkinliklerin 1-31 Mart 2017...

Adana'da bazı noktalarda yapılacak olan toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, imza standı, çadır kurma gibi etkinliklerin 1-31 Mart 2017 tarihleri arasında yasaklandığı bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin, ülkenin birlik ve bütünlüğüne kasteden eylemlerini çok farklı yol ve yöntemlere başvurarak sürdürdüğü, bir yandan güvenlik güçlerine ve vatandaşlara yönelik silahlı ve bombalı saldırılarda bulunmak gibi terörist yöntemler kullanıldığı, öte yandan anayasa ve yasalarla güvence altına alınan toplantı, gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması gibi etkinliklerde temel hak ve özgürlükleri istismar ettiği belirtildi.

Bu kapsamda valilik hizmet binası ve çevresi ile valilik ve yeni emniyet müdürlüğü binası karşısında bulunan boş alanda, Erdal Acet Caddesi üzerinde bulunan Döşeme Mahallesi muhtarlık binası ve yanında bulunan otopark ile çevresinde, Adana Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ve çevresi ile yanında bulunan Sabahattin Zaim Parkı'nda ve hizmet binası karşısında bulunan iki otoparkta, Adana Adliye binası, tarihi taş bina ve çevresi ile yanında bulunan İnönü Parkı'nda ve park çevresinde bulunan otoparklarda, Ege Bağatur Bulvarı üzerinde bulunan Bölge Adliye binası ve çevresinde, Orgeneral Temel Cingöz Kışlası (Jandarma Bölge Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı hizmet binası) ve çevresinde, Mithat Özsan Bulvarı üzerinde bulunan Orgeneral İzzetin Çalışlar Kışlası (6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı hizmet binası) ve çevresinde, İncirlik 10. Tanker Üst Komutanlığı ve İncirlik Hava üssü ile çevresinde, ABD Adana Konsolosluğu hizmet binası ve çevresinde, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, can ve mal güvenliğinin temini, suç işlenmesinin engellenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla yapılacak olan toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, imza standı, çadır kurma gibi her türlü faaliyetlerin 1-31 Mart 2017 tarihleri arasında yasaklandığı kaydedildi.

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