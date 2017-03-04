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Adana’da İstinat Duvarı Devrildi, 6 Araç Hurdaya Döndü

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Adana’da İstinat Duvarı Devrildi, 6 Araç Hurdaya Döndü
Adana'da bir şantiyeye dökülen toprak yığının fazla gelmesi nedeniyle 6 metrelik istinat duvarı çöktü.

Adana'da bir şantiyeye dökülen toprak yığının fazla gelmesi nedeniyle 6 metrelik istinat duvarı çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olayda 6 araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Huzurevleri Mahallesi 77060 sokak'ta Konuralp Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın yan tarafından bulunan şantiyeye ait 6 metrelik istinat duvarı, aşırı toprak yığınları yüzünden yüke dayanamadı ve büyük gürültü ile çöktü. Kimsenin yaralanmadığı olayda, apartman otoparkında bulunan 6 araç hurdaya döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri apartman çevresinde ve şantiyede incelemelerde bulundu.

" Yığma yapmayın diye uyarıyorduk"

Araç sahibi İsmail Kaloğlu büyük bir gürültü duydukları belirterek, "Apartman yönetici arkadaşım arayıp olayı izah etti. Birkaç gündür şantiyedeki arkadaşları uyarıyorduk buraya yığma yapmayın diye, yağmurun da yağmasıyla birlikte iyice bu duvar pelte gibi oldu araçlarımızın üstüne çöktü. Daha kötü şeylerde olabilirdi, gündüz burada çocuklarımız oyun oynuyor, Allah korudu. Araçlar berbat durumda" dedi.

Adana’da İstinat Duvarı Devrildi, 6 Araç Hurdaya Döndü

Adana’da İstinat Duvarı Devrildi, 6 Araç Hurdaya Döndü

Adana’da İstinat Duvarı Devrildi, 6 Araç Hurdaya Döndü

Adana’da İstinat Duvarı Devrildi, 6 Araç Hurdaya Döndü

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