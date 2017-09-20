Adana’da Kaçakçılara Operasyon: 2 Gözaltı

Adana'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve cep telefonu ele geçilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği (KOM) ekipleri tarafından düzenlenen Mısır Çarşısı operasyonunda, pasaj içerisinde 2 bin 590 adet kaçak sigara, 224 adet kaçak telefon ele geçirildi. Daha sonra Kayalıbaş Mahallesinde yapılan operasyonda 1 bin litre kaçak içki, 290 gram esrar ve otomatik tüfek ele geçirdi.
Düzenlenen operasyonlar kapsamında iki kişi gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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