Adana’da Lezzet Ödülleri Sahiplerini Buldu

Akdeniz Anket Araştırma (AAA) Enstitüsü'nün bu yıl Adana'da ilkini düzenlediği "Adana 1. Lezzet Ödülleri" sahiplerini buldu.

Akdeniz Anket Araştırma (AAA) Enstitüsü'nün bu yıl Adana'da ilkini düzenlediği "Adana 1. Lezzet Ödülleri" sahiplerini buldu.

Akdeniz Anket Araştırma ekibi tarafından 44 bin vatandaş ile telefon, online ve yüz yüze anket yapılarak "Adana'da ne yenir ve nerede yenir?" soruları soruldu. Vatandaşların oylamalarına göre, Adana Kebabı'nda Hasan Usta Kebap; Kaburga Kebabı'nda ise Kaburgacı Yaşar Usta birinci seçildi.

Hasan Usta Kebap Şirket Genel Müdür Yardımcı Aladdin Oral plaketini, Genç MÜSİAD Başkanı Muhammed Veysel Gök'ün elinden alırken, Kaburgacı Yaşar Usta Akdeniz Araştırma Enstitüsü (AAA) Bölge Müdürü Ülkü Yaşar'ın elinden plaketini teslim aldı.

Akdeniz Araştırma Enstitüsü Genel Müdürü Mehmet Turaçcı, yaptığı konuşmada, "Vereceğimiz ödüllerde adayları ince eleyip sık dokuyoruz, titiz bir anket çalışması yapıyoruz. Prensip olarak adayların kaderlerini 3-5 jüriye bırakmayıp, konuya hakim binlerce kişiyle anket yaparak karar verdik" şeklinde konuştu.