  • BIST 95.184
  • Altın 141,709
  • Dolar 3,6011
  • Euro 3,9140
  • Samsun 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 19 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 25 °C
  • Trabzon 20 °C

Adana’da Mangal Park Açıldı

» »
Adana’da Mangal Park Açıldı
Adana'nın Çukurova ilçesinde 10 dönüm alan üzerine yaptırılan Mangal Park, düzenlenen törenle açıldı.

Adana'nın Çukurova ilçesinde 10 dönüm alan üzerine yaptırılan Mangal Park, düzenlenen törenle açıldı. Bir ailenin mangal ihtiyacını karşılayacak, her türlü imkanın bulunduğu parkın açılışında, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin kestirdiği 5 kurbanla, halka mangal ziyafeti çekti.

Mangal Park'ın açılışında konuşan Belediye Başkanı Soner Çetin, belediyelerin hizmet makamı olduğunu ve kesinlikle siyasi partilerle, uzaktan, yakından ilgili olmaması gerektiğini söyledi. Hizmetin olduğu yerde, siyasetin ikinci planda olduğunu belirten Çetin, "Benim işim siyaset değil. Benim işim, gecemi gündüzüme katıp, sizlere hizmet etmek. Benim başka bir işim yok. Çukurova Belediyesi'ni, Türkiye'deki bütün belediyeler yakından takip ediyor. Eğer bir iş düzgün yapılıyorsa, gidip bakmak lazım. Bugün, Türkiye'nin birçok kentinden belediyeler gelip, hizmetlerimiz, projelerimiz üzerinde inceleme yapıyor, araştırma yapıyor. Belediyecilik anlayışımızı, olduğu gibi alıp, kendi bölgesinde, kendi yöresinde uygulamaya çalışıyor. Her salı günü açılış yapmak, her perşembe temel atmak, her cuma halkın karşısına çıkmak, her ayın 10'unda, saat 10.00'da Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıkmak, her ayın 19'unda, saat 19.00'da Atatürk'le ilgili bir panel yapmak, Türkiye'de görülmüş bir şey değildir. Bunlar, eşi benzeri olmayan, görülmemiş, duyulmamış projeler" diye konuştu.

"Söz verdiğimiz her şeyi yapıyoruz"

Seçim öncesi Çukurova halkına vaatlerde bulunduğunu hatırlatan Başkan Soner Çetin, şöyle devam etti:

"Seçim öncesi vaatlerimiz vardı. Bu vaatlerimizin 3 yılda, yüzde 70'ini yerine getirmiş olmanın huzuru ve vicdani rahatlığı içindeyim. Geriye 2 yıl zaman kaldı. Bu zaman içerisinde, bıkmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Size ne vaat ettiysek, hepsini yerine getireceğiz. Mart 2019'dan önce karşınıza çıkacağız, "Biz sizlere vaat ettiklerimizi sayıp, hepsini de yerine getirdik" diyeceğiz. Bunun mutluluğunu hep beraber yaşayacağız."

Mangal Park'ı, 10 dönüm alan kurduklarını belirten Çetin "Mangal kültürünün Adana'da ayrı bir yeri var. Biliyorum ki, hepiniz bu kültürün birer parçasısınız. Dolayısıyla, böyle bir mekanda, böyle bir ortamda, böyle bir doğada, çocuklarınızla birlikte mangal keyfi yapacaksınız. Bu parkımız, bu tesisimiz, çok değerli halkımıza hayırlı, uğurlu olsun."

Başkan Çetin'in açılış konuşmasının ardından, Çukurova Belediyesi Halk Oyunları ekibi, gösteri yaptı. Başkan Çetin, Mangal Park'ı gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve hizmetlerle ilgili düşüncelerini aldı. Son olarak, mangalın başına geçen Başkan Çetin, 5 kurban kestirip, pişirdiği kebapları halka ikram etti.

Belediye Evleri Mahallesi Muhtarı Yemliha Yücel, mahalle sakinleri adına bu hizmetinden dolayı Belediye Başkanı Soner Çetin'e teşekkür etti.

Adana’da Mangal Park Açıldı

Adana’da Mangal Park Açıldı

Adana’da Mangal Park Açıldı

Adana’da Mangal Park Açıldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kitap Fuarına Ücretsiz Ulaşım Sağlanacak10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:04
  • Gebze’nin Mahalleleri Asfaltlanıyor10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:04
  • Ninelerini Öldüren İki Kuzene Müebbet10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:04
  • Kitap Fuarı’nda Çocuklar Ko-mek’e Emanet10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Körfezli Şampiyonlar Coşkuyla Karşılandı10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Hisarcık’ta Asma Yaprağına Talep Arttı10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Organik Sebze Fideleri, Emet Köylü Pazarında10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Hem Eğlendiler, Hem Öğrendiler10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Babaeski Myo Mezunları 2. Pilav Günü Etkinliği10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
  • Başkan Doğan, Ebeleri Kahvaltıda Ağırladı10 Mayıs 2017 Çarşamba 12:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti