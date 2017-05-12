Adana’da Masa Tenisi Aday Hakem Kursu Başladı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Adana İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Masa Tenisi Aday Hakem Kursu" başladı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Adana İl Temsilciliği tarafından düzenlenen "Masa Tenisi Aday Hakem Kursu" başladı.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Bayram Taci Menteş, Menderes Spor Salonu toplantı odasındaki kursa 45 kişinin katıldığını, kursiyerlere uluslararası masa tenisi kurallarını en ince ayrıntısına kadar öğrettiklerini söyledi.

4 gün sürecek olan kursa Adana'nın yanı sıra Osmaniye, Mersin, Hatay, Uşak, Karaman ve Kahramanmaraş'tan katılımın olduğunu belirten Menteş, şöyle devam etti:

"Adana'da hakem sıkıntısını gidermek için açtığımız kursa 45 aday hakem katıldı. Adaylara oyun kurallarının yanı sıra, hakem kıyafeti, sporcunun kıyafeti gibi konularda önemli bilgiler aktarıyoruz. Kursun son gününde de yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Merkez hakem Kurulu Üyesi Suphi Semercioğlu tarafından yapılacak."