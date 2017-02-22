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Adana’da ‘Memur-sen’e Davet, Tercih Evet’ Buluşması

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Adana’da ‘Memur-sen’e Davet, Tercih Evet’ Buluşması
Memur Sendikaları Konfederasyon (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "15 Mayıs bizim mutabakatımızın konulduğu tarih, sandıklardan bizim sayıldığımız...

Memur Sendikaları Konfederasyon (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "15 Mayıs bizim mutabakatımızın konulduğu tarih, sandıklardan bizim sayıldığımız tarih, üye sayımız üzerinden muamele gördüğümüz ona göre itibar gördüğümüz tarih. Onun için 15 Mayıs'a ilişkin hedefimizi 1 milyon 111 bin 111 olarak belirledik" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet" buluşmasında yaptığı konuşmada, "15 Mayıs bizim mutabakatımızın konulduğu tarih, sandıklardan bizim sayıldığımız tarih, üye sayımız üzerinden muamele gördüğümüz ona göre itibar gördüğümüz tarih. Onun için 15 Mayıs'a ilişkin hedefimizi 1 milyon 111 bin 111 olarak belirledik" diye konuştu.

15 Temmuz gecesi saat 23.30 sıralarında ilk tepkinin Memur-Sen'den geldiğini ifade eden Yalçın, "Dolayısıyla Memur Sen olarak, darbenin sonuna kadar karşısında millet iradesiyle milletin yanındayız direnceğiz. Türkiye'nin en büyük örgütü 1 milyon üyesiyle, teşkilatımıza çağrımız sokağa inmeniz ve buna sonuna kadar direnmeniz deyip bizzat sokağa inerek Genelkurmay'ın önünde doğru yürüdüğümüz süreçte üstümüzden yapılan taciz ateşlerinin önümüzdeki insanların şehit ettiğine şahitlik ettik. Sabaha kadar bu teşkilat meydandaydı, 27 gün telaffuz halini bırakmadık" diye konuştu.

"İmamlara Selalar okunsun diye talimat verdik"

Diyanet-Sen'e telefon açtığı vurgulayan Yalçın, "Diyanet-sen başkanımıza darbe gecesi telefon açarak bütün imamlara mesaj atın selalar okunsun diye talimat verdiğimizde, başkanımız gereğini yaptı. Darbeleri susturan selalar diye bir belgesel çekti arkadaşlarımız, orada 15 Temmuz'un gazilerinden birisi şu cümleyi kuracaktı, her gece yarısı uyanıyorum ve acaba bir şey var mı diye bakıyorum telaffuz halini bırakamıyorum bir türlü. Bu teşkilat onurluca duruşu dik duruşu millete borçlu oluşu bu ülkeye sevdalı oluşu, en büyük destanını 15 Temmuzda vermiştir" ifadelerini kullandı.

Programa, Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ve AK Parti Adana İl Başanı Fikret Yeni katıldı.

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