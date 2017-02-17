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Adana’da Mobilya Fabrikasında Yangın

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Adana’da Mobilya Fabrikasında Yangın
Adana'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın depo kısmından dumanların yükseldiğini gören çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, fabrikanın depo kısmında meydana gelen yangını, fabrikanın diğer alanlarına sıçramadan müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Mobilya fabrikasının depo kısmında, çıkan yangında bulunan eşyalar tamamen kullanılamaz hale gelirken, maddi zararın büyük olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Adana’da Mobilya Fabrikasında Yangın

Adana’da Mobilya Fabrikasında Yangın

Adana’da Mobilya Fabrikasında Yangın

Adana’da Mobilya Fabrikasında Yangın

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