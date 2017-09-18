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Adana’da Okul Trafiği Çileden Çıkarttı

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Adana’da Okul Trafiği Çileden Çıkarttı
Okulların açılmasıyla Adana'da kent trafiği durma noktasına geldi.

Okulların açılmasıyla Adana'da kent trafiği durma noktasına geldi. Kent merkezine bağlanan tüm ana caddeler ile bu caddelere bağlanan ara sokak ve caddelerde uzun araç kuyrukları oluştu.

Uzun bir tatil döneminin ardından 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlaması ile Adana'da 463 bin 484 öğrenci ders başı yaptı. Okulun ilk gününün çıkış saatinde ise kentte trafik felç oldu. Çukurova ilçesine bağlı İller Bankası Kavşağı'nda trafik durma noktasına geldi. Ana caddeler ve ara sokakta uzun araç kuyrukları oluştu. Kentteki birçok caddede ise trafik tıkanırken, vatandaşlar tıkalı yolların fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşıp yetkililere sitem etti.

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