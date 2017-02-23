Adana’da Öldürülen Gencin Zanlıları Serbest Bırakıldı

Adana'da bir gencin sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya karışan 3'ü Suriye uyruklu 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1180. Sokak'ta, 21 Şubat tarihinde iki grup arasında çıkan kavgada Yahya Kırlangıç (18) sırtından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, kavgada bıçağı kullandığı öne sürülen Suriye Uyruklu İmad H. (27), Omar A. (23), Velid N. (19) ve maktulün 5 arkadaşı sağlık kontrolü için adli tıp birimine getirildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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