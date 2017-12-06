Adana’da Öldürülen Kardeşler Gaziantep’te Defnedildi

Adana'da bir kafede meydana gelen silahlı kavgada öldürülen kardeşler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde defnedildi

Adana'da bir kafede meydana gelen silahlı kavgada öldürülen kardeşler, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde defnedildi

Adana'nın Gürselpaşa Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerinde bir kafede dün meydana gelen olayda, eski ortakları Serhan Girgin ile aralarında çıkan tartışma sonucu silahla ateş edilerek öldürülen 50 yaşındaki Mustafa ve 48 yaşındaki Tufan Karaibişoğlu kardeşlerin cenazeleri Gaziantep'in İslahiye ilçesine getirildi. Sıdıka Tayyar Hatun Camii'nde dün ikindi namazını müteakiben İlçe Müftüsü Ramazan Dolu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından kardeşler aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş eski Milletvekili Sıtkı Güven, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karaibişoğlu kardeşler, yapılan dualarla yan yana açılan mezarlara defnedildi.