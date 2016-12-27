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Adana’da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: 1 Yaralı

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Adana’da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: 1 Yaralı
Adana'da havanın aşırı yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil sulama kanalına uçtu.

Adana'da havanın aşırı yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil sulama kanalına uçtu. Sürücü, vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarıldı.

Olay, Seyhan ilçesi Mavi Bulvar üzerindeki DSİ'ye ait sulama kanalında meydana geldi. İddiaya göre, 01 DVR 38 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu demir bariyerleri aşarak sulama kanalına uçtu. Vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekibine bildirirken, olay yerinde bir vatandaş, otomobildeki ismi öğrenilemeyen kanaldan çıkarttı.

Sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adana’da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: 1 Yaralı

Adana’da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: 1 Yaralı

Adana’da Otomobil Sulama Kanalına Uçtu: 1 Yaralı

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