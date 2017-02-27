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Adana’da Park Halindeki 3 Araç Kundaklandı

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Adana’da Park Halindeki 3 Araç Kundaklandı
Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce park halindeki 3 araç kundaklandı.

Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce park halindeki 3 araç kundaklandı. Araçlar kullanılmaz hale geldi.

Olay saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Yenibey Mahallesi 18071 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler park halindeki 3 aracı ateşe vererek kaçtı. Durumu fark eden mahalle sakinleri, itfaiye haber verdi. Motor kısımları yanan, 01 T 2389 plakalı ticari taksi, 01 CMR 75 plakalı hafif ticari araç ve 01 HN 350 plakalı otomobile vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan araçları söndürdü. Yanan araçlar tamamen kullanılmaz hale geldi.

Polis, kaçan kişi ve kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana’da Park Halindeki 3 Araç Kundaklandı

Adana’da Park Halindeki 3 Araç Kundaklandı

Adana’da Park Halindeki 3 Araç Kundaklandı

Adana’da Park Halindeki 3 Araç Kundaklandı

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