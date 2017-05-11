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Adana’da Park Halindeki Kamyon Kundaklandı

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Adana’da Park Halindeki Kamyon Kundaklandı
Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Ayvalıkoyak mevkiinde Ali Tanrıverdi'ye ait 01 B 0898 plakalı kamyon, gece geç saatlerde kimliği belirlenemeyen...

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki kamyon kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi Ayvalıkoyak mevkiinde Ali Tanrıverdi'ye ait 01 B 0898 plakalı kamyon, gece geç saatlerde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından üzerine benzin dökülerek kundaklandı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucu söndürebildi. Yangında kamyon tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kamyonu kundaklanan Ali Tanrıverdi, akşam saatlerinde bir vatandaşın işini yaptığını, işi bittikten sonra kamyonu o bölgede bırakıp bir başka araçla ayrıldığını ancak gece geç saatlerde kamyonunun yakıldığını söyledi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana’da Park Halindeki Kamyon Kundaklandı

Adana’da Park Halindeki Kamyon Kundaklandı

Adana’da Park Halindeki Kamyon Kundaklandı

Adana’da Park Halindeki Kamyon Kundaklandı

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