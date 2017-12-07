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Adana’da Park İçerisinde Kazalı Ve Kurşunlanmış Araç Bulundu

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Adana’da Park İçerisinde Kazalı Ve Kurşunlanmış Araç Bulundu
Adana'da bir araç park içerisinde kurşunlanmış ve kaza yapmış halde bulundu.

Adana'da bir araç park içerisinde kurşunlanmış ve kaza yapmış halde bulundu.

Olay, Seyhan İlçesi Reşatbey Mahallesi Merkez Parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkın güvenlik görevlileri polisi arayarak terk edilmiş bir araç olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri 34 UM 3754 plakalı hafif ticari araçta yaptığı incelemede, aracın kaza yaptığı ve ön camında iki tavanında ise bir kurşun girişi olduğunu tespit etti. Ön camda bulunan kurşun izlerinin ise etiketle kapatılması dikkat çekti.

Öte yandan, polis ekipleri aracın bir olaya karışıp karışmadığı araştırmaya başladı.

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