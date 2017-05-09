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Adana’da Şizofren Hastası Komşularının Araçlarını Ateşe Verdi

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Adana’da Şizofren Hastası Komşularının Araçlarını Ateşe Verdi
Adana'da 23 yaşındaki şizofren hastası, komşularının araçlara benzin dökerek ateşe verdi.

Adana'da 23 yaşındaki şizofren hastası, komşularının araçlara benzin dökerek ateşe verdi. Araçlar tamamen kullanılamaz hala gelirken, araç sahiplerinden birisi "allah senin canını alsın" diyerek sitem etti.

Olay, Çukurova İlçesi Beyazevleri Mahallesi 80030 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Şizofren hastası Emin T. gece boyunca sebebi belli olmayan nedenden ötürü ailesiyle tartıştı. Daha sonra sinirlenen ve evden çıkan Emin T., evlerinin yakınında bulunan petrole gitti. Emin T. petrolden benzin alarak tekrardan evlerine geldi. İlk başta ailesine evi ateşe vereceğim diyerek ailesinin tehdit etti. Daha sonra komşularının 01 DJG 20, 01 EMH 54 ve 01 NA 20 plakalı otomobillere benzin dökerek ateşe verdi. Patlama sesleri uyanan apartman sakinleri olayı hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, araçlardan ikisi tamamen kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, tarafından yakalanan Emin T. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

'Allah senin canını alsın inşallah'

Araç sahipleri aşağı indiklerinde araçlarının tamamen kül olduğunu görünce sinir krizi geçirdi. Arabasının tamamen yandığını gören Ayşegül B. ise, "Gümleme sesini duydum pencereye çıktım bu manzara ile karşılaştım. Allah senin canını alsın inşallah, şuna bak inanıyorum. Böyle bir şey olamaz. Karşı komşumuz yaptı, birkaç defa evi ateşe vermeye çalıştı. Komşumuzun kapısını zorla açmaya çalıştı. Bu çocukta her türlü yol var, gasp kapkaç" diyerek sitemde bulundu.

Adana’da Şizofren Hastası Komşularının Araçlarını Ateşe Verdi

Adana’da Şizofren Hastası Komşularının Araçlarını Ateşe Verdi

Adana’da Şizofren Hastası Komşularının Araçlarını Ateşe Verdi

Adana’da Şizofren Hastası Komşularının Araçlarını Ateşe Verdi

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