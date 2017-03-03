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Adana’da Su Borusu Patladı, Dev Çukur Açıldı

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Adana’da Su Borusu Patladı, Dev Çukur Açıldı
Adana'da sağanak yağışın etkili olmasıyla patlayan su borusu, asfaltta 3 metre çapında çöküntüye neden oldu.

Adana'da sağanak yağışın etkili olmasıyla patlayan su borusu, asfaltta 3 metre çapında çöküntüye neden oldu. Borunun patlamasıyla göle dönen caddeyi, polis trafiğe kapattı.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Merkez Seyhan İlçesi Yeni Baraj Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı altından geçen ana su borusu patladı. Patlamanın şiddetiyle bulvar üzerinde 3 metre genişliğinde 1 metre derinliğinde çukur oluştu.

'Bulvar göle döndü'

Patlama nedeniyle çöken yoldan, herhangi bir aracın geçmemesi kazayı önlerken, borudan çıkan su nedeniyle bulvar göle döndü. Aracında seyir halinde olan sürücüler ilk başta durumu fark etmeyip yoldan gitmek istediler, daha sonra ters yönden geri çıkmak zorunda kaldılar. Sonra trafik polislerinin yolu kapatması üzerine, diğer sürücüler yollarını değiştirmek zorunda kaldı.

Çöküntünün olduğu yere ASKİ ekipleri, patlayan su borusunu tamir etmek için çalışma başlattı.

Adana’da Su Borusu Patladı, Dev Çukur Açıldı

Adana’da Su Borusu Patladı, Dev Çukur Açıldı

Adana’da Su Borusu Patladı, Dev Çukur Açıldı

Adana’da Su Borusu Patladı, Dev Çukur Açıldı

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