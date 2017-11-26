  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 4 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Adana’da Su Borusu Patladı, Otomobil Yolda Oluşan Dev Çukura Düştü

» »
Adana’da Su Borusu Patladı, Otomobil Yolda Oluşan Dev Çukura Düştü
Adana'da içme suyu şebekesinin borusu patlaması üzerine yolda dev çukur oluştu.

Adana'da içme suyu şebekesinin borusu patlaması üzerine yolda dev çukur oluştu. Oluşan çukura seyir halindeki bir otomobil düştü.

Olay, Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içme suyu şebekesinin borusu patladı. Patlamanın şiddetiyle asfalt çökerek devasa bir çukur oluştu. Levent Göller kullandığı 34 LG 8812 plakalı otomobil ile seyir halindeyken bir anda devasa çukurun içine düştü. Aracın yarısı çukur içinde kalırken, sürücü Göller vatandaşlar yardımıyla kurtulabildi. Göller, olayı yara almadan atlattı.

İçme suyu şebekesinin borusunun patlaması nedeniyle yolları tamamen su bastı. Araçlar yollarına devam etmek isterken zorluk yaşadı, bazı araçlar ise yolda mahsur kaldı. Öte yandan, devasa çukurun olduğu yol ise trafiğe kapatıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tekirdağ’da Trafik Kazası: 3 Yaralı26 Kasım 2017 Pazar 19:23
  • Zeytin Ağacından Kayalıklara Düşen Vatandaş 4 Saatte Kurtarıldı26 Kasım 2017 Pazar 19:18
  • Elazığ’da Öğrenci Evi Yandı26 Kasım 2017 Pazar 18:53
  • Biga’da Trafik Kazası: 1 Ölü26 Kasım 2017 Pazar 18:03
  • Oxford Caddesinin Şüphelileri Serbest Bırakıldı26 Kasım 2017 Pazar 17:53
  • Muhammed Bebeğin Öldüğü Asansör Faciası Kamerada26 Kasım 2017 Pazar 17:53
  • İspanya’da Gece Kulübünde Zemin Çöktü: 22 Yaralı26 Kasım 2017 Pazar 17:33
  • Silahlı Saldırıya 2 Tutuklama26 Kasım 2017 Pazar 17:33
  • Cezaevinde Fenalaşan Suriyeli Tutuklu Hastaneye Kaldırılırken Hayatını Kaybetti26 Kasım 2017 Pazar 17:28
  • Bka Yeni Bir Terör Departmanı Oluşturuyor26 Kasım 2017 Pazar 17:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti