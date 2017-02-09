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Adana’da Üniversite Öğrencileri Evinde Korkutan Yangın

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Adana’da Üniversite Öğrencileri Evinde Korkutan Yangın
Adana'da bir öğrenci evinde elektrik kontağından çıkan yangında, dumandan etkilenen bir öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bir öğrenci evinde elektrik kontağından çıkan yangında, dumandan etkilenen bir öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Yangın, sabah 05.30 sıralarında Beyazevler Mahallesinde 80058 sokak bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Çukurova Üniversitesinde okuyan öğrencilerin kaldığı evin, mutfağında yer alan elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar, önce tahta masayı daha yaktı, daha sonra evin geneline yayıldı. O esnada aynı odada uyanan öğrenciler, Mustafa Yıldız, Sadık Uysal ve Orhan Aytın, alevlerin arasından sıyrılıp, kendilerini can haliyle dışarı attı. Daha sonra alkollü olduğu öğrenilen Tunay Can ise, alkolün etkisiyle uyuya kaldı. Arkadaşları, yeniden dumanların arasına dalıp arkadaşlarını kurtarmak istedi, fakat arkadaşları Tunay Can'ı uyandıramayınca tekrar dışarıya çıktılar. Bir süre sonra kendine gelen Can dumanların artmasıyla nefes almak için, pencere korkuluğuna çıkıp nefes almaya çalıştı. Can, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Can'a ilk müdahaleyi yaptı. Alkolün etkisinde olan Can, evde birinin daha kaldığını öne sürünce ekipler tekrar eve girdi, fakat kimse bulunamadı. Can, ambulansla Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesine kaldırıldı.

'Herhalde yangın çıktı'

Öğrenci evinde kalan öğrencilerden Sadık Uysal," Bizi arkadaş uyandırdı, herhalde yangın var dedi. Bizde dumanların yükseldiğini gördük koşarak kendimizi aşağı attık" ifadelerini kaydetti.

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